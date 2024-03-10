Ankara'da ucuz et ve kıyma satışları başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Ankara'da ucuz et ve kıyma satışları başladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB), ramazan ayı boyunca Ramazan boyunca indirimli olacağı duyurulan et, kıyma ve sucuk satışları Başkent Marketler'da satılmaya başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Ankara'daki üreticilerden temin sağlanan et ürünleri, 11 Mart Pazartesi gününden itibaren Ramazan ayı boyunca Başkent Market şubelerinde satışa sunulacak.

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GİMAT, Batıkent, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ, Kızılay, Şafaktepe ve Etimesgut Başkent Market şubelerinde, saat 10.00-17.00 arasında kıyma 369 liradan, kuşbaşı et 379 liradan ve dana sucuk 309 liradan satışa sunulacak.

Et alışverişlerinde Başkent Kart ve kredi kartı da kullanılabilecek.

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