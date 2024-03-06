Ankara’da uyuşturucu madde üreten kişi yakalandı

Kaynak: İHA
Ankara’da uyuşturucu madde üreten kişi yakalandı
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde uyuşturucu imalatı yapan şahıs jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretinin önlenmesine yönelik devam eden çalışmalar kapsamında; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan incelemeler sonucunda Etimesgut ilçesinde ikamet eden İ.A. isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi edinildi.

KOM Şube Müdürlüğü ve Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 6 Mart 2024 tarihinde düzenlenen operasyon sonucunda; 10 kilogram kubar esrar, 454 kök kenevir, 328 adet çeşitli ebatlarda saksı, 320 litre sıvı gübre, 82 adet ışık kaynağı, 36 adet elektrik sigortası, 11 adet havalandırma fanı, 8 adet vantilatör, 3 adet hava konnektörü, 3 adet 1 tonluk su deposu ele geçirildi.

Operasyon sonucu İ.A. adlı şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Son Haberler
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu Gündem
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Lise çıkışı kavga: 1 öğrenci bıçaklandı Gündem
Lise çıkışı kavga: 1 öğrenci bıçaklandı
Yener İnce'den Galatasaraylı futbolcuların sağlık durumuna dair açıklama Spor
Yener İnce'den Galatasaraylı futbolcuların sağlık durumuna dair açıklama
Rekabet Kurulu, "Nesine.com"a 77,7 milyon lira ceza verdi Gündem
Rekabet Kurulu, "Nesine.com"a 77,7 milyon lira ceza verdi
İzmir'de trafik polisini yaralayan motosikletin sürücüsü tutuklandı Gündem
İzmir'de trafik polisini yaralayan motosikletin sürücüsü tutuklandı
Ayağınıza alüminyum folyo sarın o sıkıntıya son verin Sağlık
Ayağınıza alüminyum folyo sarın o sıkıntıya son verin
Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 46 gözaltı Gündem
Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 46 gözaltı