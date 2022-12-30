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Ankara'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 7 ilçede düzenlenen operasyonlarda, ürettikleri sahte içkileri piyasaya sürecekleri iddia edilen 37 şüpheli yakalandı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 16:48
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Ankara'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi halk sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde "merdiven altı" yerlerde sahte alkollü içecek üretildiğini belirledi. Harekete geçen ekipler, 7 ilçede 37 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 9 bin 850 litre etil alkol, 1725 şişe sahte alkollü içecek, 680 boş içki şişesi, 2 bin 255 sahte TAPDK bandrolü, 190 yabancı menşeli içki bandrolü, 1545 içki etiketi, 1250 içki kapüşonu, bir av tüfeği, tüfeğe ait 20 kartuş, 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 2 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarından adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.

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