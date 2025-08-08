Ankara’da yürek yakan kaza! Lise öğrencisi Hilalnur hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ankara Polatlı’da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan lise öğrencisi 17 yaşındaki Hilalnur Tüzün, yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, önceki gün Şehitlik Mahallesi Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç ile Hilalnur Tüzün ve arkadaşının bulunduğu motosiklet kavşakta çarpıştı.

Motosiklette bulunan 2 kişi çarpışmanın etkisiyle yola savrulurken, hafif ticari araç sürücüsü kaza yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Tüzün ve arkadaşı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tüzün, bugün hastanede hayatını kaybetti. Kazadan sonra polis tarafından yakalanan hafif ticari araç sürücüsünün emniyette işlemleri sürüyor.

