Ankara'daki gıda denetimlerinde 5 ayda 21 milyon lira ceza kesildi

Ankara Valiliği'nden gıda denetimi açıklaması...Yılın ilk beş ayında 41 bin 403 iş yerinin denetlediğini açıklayan Valilik, bu denetimlerde alınan 1389 numunenin 176'sının olumsuz sonuçlandığı belirtti.

Numune sonuçlarında Türk Gıda Kodeksine aykırılık tespit edilen işletmelere ceza yağdı Sağlık kurallarına uymayan işletmelere 21 milyon lira tutarında 342 idari yaptırım kararının uygulandığı açıklandı.

İnsan sağlığı açısından tüketimi uygun olmayan gıda ürünlere denetimde el konulduğu belirtilirken, bu ürünlerin de imha edildiği açıklandı.

Kontroller sonucunda tespit edilen olumsuzluklardan dolayı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu, sorumlular hakkında idari ve adli süreçler başlatıldığı kaydedildi.