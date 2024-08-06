Ankara'daki takasta iade edilen Rus ajan gizli servisimize aşık oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ankara'daki takasta iade edilen Rus ajan gizli servisimize aşık oldu

Geçtiğimiz hafta Ankara’da gerçekleştirilen tarihi tutuklu takası sırasında, Rusya tarafından serbest bırakılan Rus sanatçı Sasha Skochilenko, takas sürecinin detaylarını paylaştı. Skochilenko, özellikle Türk istihbarat personelinin profesyonelliğinden çok etkilendiğini belirtti.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini kapsayan son dönemin en geniş takas operasyonunu gerçekleştirdi.

Söz konusu operasyon kapsamında, ikisi çocuk olmak üzere 10 kişi Rusya'ya, 13 kişi Almanya'ya, 3 kişi ise ABD'ye nakledildi.

Takas edilenler arasında, Rusya tarafından serbest bırakılan savaş karşıtı sanatçı Sasha Skochilenko da bulunuyordu.

"ÇOK HAVALILARDI"

Skochilenko, takas anını anlatarak, sürecin çok hızlı geliştiğini ve kendilerine son ana kadar bilgi verilmediğini söyledi. Hapishaneden çıkarılıp bir otobüse bindirildiklerinde idam edileceklerinden korktuklarını belirten Skochilenko, Ankara'ya indiklerinde kendilerini karşılayan MİT görevlilerinin çok "havalı" olduğunu ifade etti.

"PARFÜM KOKULARI ETRAFI KAPLIYORDU"

Türk istihbarat personelinin çok ciddi olduğunu ve Türk dizilerindeki karakterler gibi göründüklerini belirten Skochilenko, MİT personelinin kulaklıkları ve havalı duruşlarıyla Rus istihbarat görevlilerinden farklı olduğunu vurguladı. "Hepsi çok şıktı, parfüm kokuları etrafı kaplıyordu. Gerçekten etkileyici bir andı" dedi.

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