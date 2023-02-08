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Ankara'daki taksi şoförleri 3 günlük kazançlarını depremzedelere bağışlayacak

Ankara'daki taksi şoförleri, en az 3 günlük kazançlarını Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar görenlere bağışlayacak.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 12:03
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Ankara'daki taksi şoförleri en az 3 günlük kazançlarını Kahramanmaraş'da depremlerden zarar görenlere bağışlayacak

Ankara'daki taksi şoförleri 3 günlük kazançlarını depremzedelere bağışlayacak
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Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odasından yapılan açıklamaya göre, AFAD ve Ankara Valiliği koordinasyonunda taksici esnafının yapacağı ayni ve nakdi yardımların tek koldan deprem bölgesine ulaştırılması amacıyla başlatılan "Gün Dayanışma Günü" yardım kampanyasına ilişkin olarak Altındağ Kültür Sarayı'nda toplantı yapıldı.

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, buradaki konuşmasında, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılar için acil şifalar diledi.

Türkiye'ye karşı sorumluluklarının bilincinde olduklarını ve üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini belirten Yiğiner, "Ticari taksilerimizin en az 3 günlük gelirini deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için bağışlıyoruz. İsteyen en az 3 günlük kazancını, isteyen daha fazla verecek. Yardım etmek isteyenler banka hesap numaraları üzerinden bağış yapabilecek. Makbuzun bir örneği de sizde kalacak. Oda olarak yardımlarımızı AFAD ve Ankara Valiliğimiz ile yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yiğiner, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak da deprem bölgesine lojistik destek vermeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Nakdi yardımların yanı sıra ayni yardımların önemine işaret eden Yiğiner, deprem bölgelerinde ciddi anlamda gıda, battaniye, ısıtıcı gibi malzemelere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Yiğiner, şunları kaydetti:

"Ciddi anlamda destek verdik ama yeterli değil, daha fazla çalışacağız. Aynı durum bizim başımıza da gelebilir. Bu felaket karşısında tek yürek olma zamanıdır. Yardım bekleyen kardeşlerimize, halkımıza yardım edelim, dertlerine derman olalım. Bu yarayı hep beraber saracağız. Duraklarınızdaki arkadaşlarınızla da paylaşın ve yardımlarımızı yapalım. Biz büyük bir ülkeyiz. İnşallah bu zorlu süreci el birliğiyle atlatacağız, acı günler de geride kalacak."

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