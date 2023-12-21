Ankaragücü Çaykur Rizespor yeniden oynayacak. Tarihi de belli oldu

Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçından sonra yaşananlar gündemdeki yerini koruyor. Ankaragücü'nün o sırada başkanı olan Faruk Koca, sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.

Yediği yumrukla kendisini yerde bulan Meler, iki kişi tarafından da tekmelenmişti. Başkanlıktan istifa eden Faruk Koca tutuklanmıştı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü'ne 5 maç seyircisiz oynama cezası verirken, Faruk Koca ömür boyu men edilmişti.

Milliyet'ten Mustafa Anıklı, Ankaragücü ile Çaykur Rizespor'un yeniden oynayacağını yazdı.

Anıklı'nın yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

"Kimin aklına gelirdi, Ankaragücü-Çaykur Rizespor arasında bir maç daha yapılacağı... Hem de Ankara'da, Eryaman Stadı'nda... Üstelik, seyircili...

Başkan Faruk Koca'nın o yumruğu sonrasında, sarı-lacivertliler, 5 maçlık seyircisiz oynama cezası aldı (Tahkim'de ne olacağı henüz meçhul) ama, bu yapılacak maçta kanlı-canlı taraftar olacak.

Hem de ne zaman? 16 Ocak 2024'te... Yani 26 gün sonra...

Kaderin garip cilvesi, Ankaragücü ile Çaykur Rizespor'u bu kez, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya getirecek. Bu kura çekildiğinde kim bilebilirdi ki ligde böyle bir olay yaşanacak, Başkent ekibinin Başkanı Faruk Koca, Rize müsabakasında hakem yumruklayacak?

Bir de verilen seyircisiz uygulama cezası bunda geçerli olmayacak iyi mi? Neden? Disiplin Talimatı yüzünden... Ne diyor kural?:

Seyircisiz oynama ve saha kapatma cezalarının infazında profesyonel lig ile Türkiye Kupası müsabakaları ayrı kategori sayılır ve cezalar kendi kategorilerinde infaz edilir.

Buyrun işte; Ankaragücü taraftarı henüz takımlarının cezası bitmeden tribünde olacak. Tahkim Kurulu seyircisiz oynama cezasını 3'e indirirse, o zaman başka... Ceza zaten bitmiş olacak.

Bir ilginç nokta daha; Ankaragücü eğer seyircisiz cezası 5 maçta kalırsa hangi maçlarda çekecek? Hatay, Trabzonspor, Kasımpaşa, Karagümrük ve Sivas karşılaşmalarında..."