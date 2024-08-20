Ankaragücü köşeye sıkıştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü’nün teknik direktörü Cihat Arslan, kadroda yer alan ancak oynamayan yabancı futbolcuların kontenjanı doldurması nedeniyle yeni transfer yapamadıklarını belirtti.

Arslan, Central Hospital Ümraniyespor ile 24 Ağustos Cumartesi günü oynayacakları maç öncesi Beştepe Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. “Geçen hafta kaybettik, ama hayat devam ediyor. Sahamızda oynayacağımız iki maçı kazanıp galibiyet serisine başlamamız gerekiyor,” dedi.

Yabancı oyuncularla ilgili sorunlara değinen Arslan, “Djokanovic ve Saponara bizden ayrı çalışıyor. Cephas’ı da kadro dışı bıraktık. Bu nedenle yeni yabancı transferi yapamıyoruz,” ifadelerini kullandı.