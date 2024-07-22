Ankaragücü lige birinci sıradan başlıyor

Bu sezon 19 takımın mücadele edeceği TFF 1. Lig'de, yöneticiler ve teknik direktörler kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor.

2024-2025 sezonunun oldukça çekişmeli geçmesi beklenirken, taraftarlar da sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyor.

Süper Lig'den düşen ve yeni sezonda TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Ankaragücü, taraftar sayısında açık ara önde bulunuyor.

Ankaragücü'nün 114 bin 325 taraftarı PassoLig kartına sahip.

Ankaragücü'nü, lige katılımı henüz kesinleşmemiş olan Malatyaspor 86 bin 934 kartla takip ediyor.

SADECE 1 PASSOLİG SATABİLDİ

Ligin yeni takımı Esenler Erokspor'un ise sadece 1 kartlı taraftarı bulunuyor.

HAZIRLIK MAÇI 24 TEMMUZ'DA

Burak Yılmaz'ın yönetimindeki Kayserispor, ilk hazırlık maçında Samsunspor'a 3-1 mağlup olmuştu.

Ankara ekibi ikinci hazırlık maçını ise 24 Temmuz'da Ankaragücü ile oynayacak.

Maçın saati ve yeri henüz belirlenmedi. Ankaragücü, çalışmalarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor ve maçın büyük ihtimalle Kayserispor tesislerinde oynanması bekleniyor.

İşte Trendyol 1. Lig'deki takımların PassoLig kart sayıları:

Ankaragücü 114 bin 325

Yeni Malatyaspor 86 bin 934

Erzurumspor FK 66 bin 1

Adanaspor 44 bin 118

Gençlerbirliği 34 bin 730

Sakaryaspor 32 bin 729

Şanlıurfaspor 28 bin 99

Boluspor 18 bin 259

Bandırmaspor 13 bin 701

İstanbulspor 10 bin 325

Manisa FK 7 bin 115

Ümraniyespor 7 bin 81

F.Karagümrük 6 bin 898

Keçiörengücü 6 bin 682

Amedspor 6 bin 248

Pendikspor 5 bin 239

Iğdır FK 308

Esenler Erokspor 1