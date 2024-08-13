Ankaragücü'nün kaybolan futbolcusu bakın nereden çıktı?

Cephas ortaya çıktı

Ankaragücü’nde, Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas'ın ortadan kaybolduğu belirtilmişti.

Antrenmanlara katılmayan futbolcu Şanlıurfaspor maçının 21 kişilik maç kadrosuna maçlara gelmediğini belgelemek amacıyla eklenmişdi.

Maçın ardından, Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, “Gelmediğine dair noter tespiti yapmak için kadroya yazdık. Cephas antrenmanlara gelmiyor, maça da gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyoruz” demişti.

Ankaragücü forması giyen Renaldo Cephas, gündem yarattı.

Jamaikalı futbolcu, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ortala çıktı.

Renaldo Cephas, spor salonundan paylaştığı fotoğrafa "Pozitif ol" notunu da ekledi.