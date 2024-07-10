Ankara’nın coğrafi ürünü. Hasadı başladı

İlçenin merkeziyle birlikte Ağılcık, Aşağı Çavundur, Yukarı Çavundur, Kışlacık ve Kuruçay gibi 20'ye yakın mahallede vişne toplayan üreticiler, sabahın erken saatlerinde bahçelerine gidiyor. Toplanan vişneler tüccarlara satılmak üzere hazırlanıyor. Hasat dönemi ağustos sonuna kadar devam edecek.

ÖZEL BAKIM GEREKİYOR

Çiftçi Yusuf Bostan, Çubuk vişnesinin rengi ve aromasıyla büyük ilgi gördüğünü belirtti. Vişne yetiştiriciliğinin zorluklarına dikkat çeken Bostan, "Bu meyve ağaçlarının bakımı zor. Hasattan sonra güz sonunda budama, kış döneminde ilaçlama, baharda ise alanı 3-4 defa sürme, çapa yapma ve kurak mevsimde sulama gerekiyor. Bunları yapmazsan ne kalite elde edebilirsin ne de verim" dedi.

Çocukluğundan beri vişne hasadı yaptığını söyleyen Nimet Pehlivan, vişnenin kendileri için altın değerinde olduğunu ifade etti. Pehlivan, vişnenin taze tüketiminin yanı sıra marmelat, reçel ve hoşaf yapılarak da değerlendirildiğini belirtti. "Dedelerimizden, babalarımızdan, annelerimizden gördüğümüz şekilde vişnecilik yapıyoruz. Çocuklarımız da hala bizimle birlikte bu işi sürdürüyor" diye ekledi.