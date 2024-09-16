Anket sonuçları açıklandı: En başarılı kadın belediye başkanları belli oldu

ORC tarafından gerçekleştirilen ankete göre başarı oranı yüksek kadın belediye başkanı Fatma Şahin olurken onu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş takip etti.

ORC Şirketi, 'Türkiye genelinde tanınma oranı en yüksek kadın belediye başkanları', 'Yerel yönetimlerde kadın temsilcilere bakış' ve 'Başarı oranı en yüksek kadın belediye başkanları' araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre, 'başarı oranı en yüksek kadın belediye başkanları' şu şekilde oldu:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin

Mevcut başarı oranı: Yüzde 59,7

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş

Mevcut başarı oranı: Yüzde 59,1

Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal

Mevcut başarı oranı: Yüzde 57,4

Türkiye genelinde tanınma oranı en yüksek kadın belediye başkanları ise şöyle:

Fatma Şahin

Özlem Çerçioğlu