Anket sonuçları açıklandı: En başarılı kadın belediye başkanları belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Anket sonuçları açıklandı: En başarılı kadın belediye başkanları belli oldu

ORC Araştırma Şirketi, vatandaşlara en başarılı kadın belediye başkanını sordu. Anket çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

ORC tarafından gerçekleştirilen ankete göre başarı oranı yüksek kadın belediye başkanı Fatma Şahin olurken onu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş takip etti.

4444.jpg

ORC Şirketi, 'Türkiye genelinde tanınma oranı en yüksek kadın belediye başkanları', 'Yerel yönetimlerde kadın temsilcilere bakış' ve 'Başarı oranı en yüksek kadın belediye başkanları' araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

55555.jpg

Araştırmaya göre, 'başarı oranı en yüksek kadın belediye başkanları' şu şekilde oldu:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin

Mevcut başarı oranı: Yüzde 59,7

11.jpg

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş

Mevcut başarı oranı: Yüzde 59,1

222.jpg

Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal

Mevcut başarı oranı: Yüzde 57,4

Türkiye genelinde tanınma oranı en yüksek kadın belediye başkanları ise şöyle:

Fatma Şahin

Özlem Çerçioğlu

333.jpg

Son Haberler
Türkiye'ye tatile gelen suç makinası yakayı ele verdi. İnterpol 'Kırmızı Bülten'le arıyordu
Türkiye'ye tatile gelen suç makinası yakayı ele verdi. İnterpol 'Kırmızı Bülten'le arıyordu
Almanya'dan Schengen açıklaması. Türkler de etkilenecek mi?
Almanya'dan Schengen açıklaması. Türkler de etkilenecek mi?
Maganda makas attı! Üstelik de sosyal medyadan paylaştı!
Maganda makas attı! Üstelik de sosyal medyadan paylaştı!
İsrail Gazze'de bir evi vurdu: 3 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail Gazze'de bir evi vurdu: 3 Filistinli hayatını kaybetti
Bursa’da yol verme kavgası: 1 kişi hayatını kaybetti
Bursa’da yol verme kavgası: 1 kişi hayatını kaybetti