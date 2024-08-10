Ankete göre Almanların yüzde 68'i İsrail'e askeri destek verilmesine karşı

Alman ARD televizyon kanalı tarafından yapılan ankete göre eski anketlere kıyasla Almanların İsrail'in bölgedeki askeri faaliyetlerine yönelik eleştirileri artıyor.

Ankete katılanların yüzde 57'si, İsrail'in "7 Ekim 2024 saldırılarına verdiği karşılığın çok ileri gittiği" görüşünde.

"Savaşın Lübnan ya da İran'a sıçraması halinde İsrail'e askeri destek sağlanmasına" katılımcıların yüzde 68'i karşı çıkarken Gazze'ye yönelik saldırıları "haklı görenlerin" oranı da 7 puanlık düşüşle yüzde 21'e geriledi.

Katılımcıların yüzde 61'i de Gazze'deki durumdan tamamen ya da kısmen İsrail'in sorumlu olduğunu düşünüyor.

Almanya, ABD'den sonra İsrail'in ikinci büyük silah tedarikçisi

Almanya, ABD'den sonra İsrail'e silah ihracatı yapan ikinci büyük ülke olarak biliniyor.

Alman hükümeti, 2023'te İsrail'e 326,5 milyon avro değerinde silah teslimatını ve askeri teçhizat ihracatı için toplam değeri yaklaşık 327 milyon avro olan 308 lisansı onayladı.