Manisa'daki orman yangını 8 saattir sürüyor

Kaynak: İHA
Manisa'daki orman yangını 8 saattir sürüyor

Salihli, Manisa'da meydana gelen orman yangınına yönelik söndürme çabaları sekizinci saatte de devam ediyor.

Gece görüş kabiliyetine sahip iki helikopter, yangınla mücadelede önemli rol oynuyor. Yangın, öğleden sonra Çelikli Mahallesi'nde başladı ve ilk müdahaleye beş uçak, on helikopter, kırk arazöz, on su ikmal kamyonu, beş dozer ve altı yer ekibi ile geniş çaplı itfaiye personeli katıldı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, Çukuroba ve Yeni Pazar mahallelerine sıçradı. Günün kararmasıyla birlikte, yangına müdahale için gece görüş özellikli iki helikopter daha bölgeye gönderildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, her iki mahalleye giriş ve çıkışlar dikkatli bir şekilde gerçekleştiriliyor.

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