Anne babadan miras kalanlar dikkat. Bu şarta uymayan ceza ödeyecek

Anne ve baba ölünce miras konusu hep kardeşler arasında sorun olur...Özellikle de anne ve baba çocuklarına mal paylaşımı yapmadıysa, kardeşler kanlı bıçaklı olur. Milyonlarca hisseli tapu sahibi kardeşi ilgilendiren kritik bir detay gündeme geldi.

Anlaşmazlık durumunda neler yapılması gerekiyor. Mahkeme kararlarınde dikkat çeken detaylara imza atılıyor.

Miras kalan hisseli tapuba aile fertleri birbirleriyle sorunlar yaşıyor. Dikkat çeken konu ise pek çok kişinin bilmediği şartlara uymayan bir tarafın tazminat ödeyecek olması..

SÖZLEŞME ÇOK ÖNEMLİ.

Posta Gazetesi yazarı Tamer Heper, konuyla ilgili okuyucuların sorularına verdiği yanıtlarda ortaya çıktı.

Babamızdan kalan mirasta kardeşler arasında mahkeme eşit olmayacak şekildi paylaşıldığını belirten bir okuyucu, kardeşlerden birinin sözleşme hükümlerini uymadığını ifade ederek, "kardeşime devrettiğim arsa hisselerini geri alabilir miyim" diye sordu.

Milyonlarca kişinin sorunu haline gelen konuya yanıt veren Tamer Heper, miras taksimi sözleşmesi yapılmış olduğunu kanaati olduğunu söyleyip, sözleşmede, paylaşımın mutlaka eşit olması gerekecek diye bir kuralın olmadığın ifade etti. Miras paylarının yasal olarak kardeşler arasında eşit olduğunu hatırlatan yazar, mirasçı olanların taksim sözleşmesi yapabileceğini miras taksim sözleşmesin yazılı olması geçerlilik koşulu olduğunu ifade etti.

TAZMİNAT KONUSU OLABİLİR

Uyulmayan kuralların ne olduğunun bilinmesi gerektiğini belirten Tamer Heper, sözleşmedeki genel kurallara uyulmaması durumunda bir kısım malın teslimi veya iadesi gerekiyor. Bunların yapılmaması halinde dava açılabileceğini ve tazminat talebinde bulunulabileceğini kaydeden yazar bu tür sözleşmelerde genel olarak bu tür kurallara uyulması gerektiğini ifade etti.