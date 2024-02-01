Anne babalar çocuğunuza bunları yapmayın

Notları kötü öğrenciye nasıl davranılmalı, önemli bir soru. Uzmanlar bu konuya ilişkin özetle şöyle yanıtlar veriyor ve tavsiyelerde bulunuyor.

Notları kötü olan öğrencileri, aşağılamadan, kıyaslamadan ve utandırmadan desteklemek gerekir. Zayıf olan öğrenci değil karne. Çocuğun kişiliğine genelleme yapmak, özgüvenini ve motivasyonunu düşürür.

Hatalarını kabullenmeleri ve bunun sorumluluğunu almaları gerekir. Kötü notla nasıl başa çıkılacağını öğrenmek, hayatın her alanında başarılı olmanın önemli bir parçasıdır. Kötü notu kabullenmek, neyin yanlış gittiğini anlamak ve gelecek planlarını iyi yapmak, öğrencilerin gelişimi için faydalıdır.

Yarıyıl tatilini dinlenme, eğlenme ve motivasyon kazanma fırsatı olarak görmeleri gerekir. Tatilde çocukların ilgi ve becerilerine uygun aktivitelere yönlendirilmesi, aile ile kaliteli zaman geçirmesi ve eksik olduğu derslere yönelik planlı bir çalışma yapması gerekir.



Ailelerin de, çocuklarının karnelerine gereğinden fazla anlam yüklememeleri, onları başarılarına göre değerlendirmemeleri ve sevmemeleri, başarısızlıklarını onlara hatırlatmamaları gerekir. Aileler, çocuklarının güçlü ve zayıf yanlarını tanımalı, onlara inanç ve güven aşılamalı, başarıyı teşvik etmeli, başarısızlığı ise desteklemelidir.