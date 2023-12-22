Anne babalar dikkat! Bebeklerin ne kadar su içmesi gerektiği ortaya çıktı

Uzmanlardan anne sütünün bebeklerin sıvı ihtiyacını karşılamada yeterli olduğunu her defasında belirterek uyarılarda bulundu.

Bu süreçte ise bebeklerin ne kadar su içmesi gerektiği ortaya çıkması dikkat çekti.

Gün olmuyor ki bebeklerle ilgili yeni bir detay ortaya çıkmasın. Bebeklerdeki sıvı kaybının ise hayati risk taşıdığı biliniyor.

Bu süreçte bebeklerin sıvı ihtiyacının önemi ortaya çıktı. Peki, bebeklerin sıvı ihtiyacı nasıl karşılanmalı?

Bu sorunun cevabı, bebeklerin yaşına ve beslenme şekline göre değiştiğinin altı çizildi.

Uzmanlar, ilk 6 ay boyunca sadece anne sütü alan bebeklere su verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Neden olarak anne sütünün bebeklerin sıvı ihtiyacını tam olarak karşıladığının altı çizildi.

Ancak mama ile beslenen bebekler, mamasını hazırlarken kaynatılmış su kullanmalı ve ek gıdaya geçtikten sonra da günde 30-100 ml su içmesi gerektiği önerildi.

Bebeklerine su veren anneler, bebeğin süt alımını azalttıklarını unutmaması gerektiği tavsiye edildi.