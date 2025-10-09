Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden piyasada bulunup yönetmeliğe aykırı olan ürünleri ifşalamayı sürdürüyor. Oyuncaklardan kırtasiye eşyalarına, gıda ürünlerinden ayakkabıya kadar pek çok ürün Bakanlığın listesinde yer alıyor.

ÇOCUKLARIN GÖZDESİYDİ

Son olarak çocukların gözdesi olan 'dans eden kaktüs' şeklindek popüler oyuncak ifşalandı. Bakanlık oyuncağın piyasadan toplatılıp arzının yasaklanmasına karar verdi.

PİYASADAN KALDIRILDI

"Enis Çelebi Ennes Yeni Nesil Teknoloji" firmasına ait, rol yapan oyuncağın piyasada toplatılıp arzının yasaklanmasına karar verildi.

Bakanlık ürünün yasaklanmasına gerekçe olarak ise şunları söyledi:

"Oyuncak Güvenliği - Bölüm 1: Fiziksel Ve Mekanik Özellikler Değerlendirmesinde "F: Kalır" Sonuç Almıştır: Kısım 6 Ambalajlama - "Açıklama: Madde 8.25.1'E Göre Ortalama Kalınlığı≥0.038 Mm Olmalıdır. Ortalama Kalınlık Ön: 0,024 Mm Ortalama Kalınlık Arka: 0,024 Mm Olarak Ölçülmüştür"

Taşıdığı risk olarak, boğulma olarak duyuruldu.

Öte yandan yetkililer, vatandaşları sağlıklarını tehlikeye sokan ya da tadından, görüntüsünden şüphelendikleri ürünleri Alo 175 hattına şikayet etmeleri konusunda sık sık uyarıyor.