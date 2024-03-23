Anne maymun Heimlich manevrası ile yavrusunu böyle kurtardı

Son zamanlarda Heimlich manevrasının önemi gittikçe artıyor. Okulda, evde, sokakta özellikle çocukların ve de yetişkinlerin boğazlarına yiyecek veya bir nesne takılabiliyor.

Heimlich manevrası böyle durumlarda hayat kurtarıyor. Ailelerin, öğretmenlerin ve herkesin bu manevrayı öğrenmesi gerekirken sosyal medyada bir video patladı.

Bir anne maymun yavrusunun Heimlich manevrası ile kurtardı.

Yavrusunun boğazına kaçan parçayı anne maymun başarıyla çıkardı ve yavrusunun nefes almasını sağladı.

O anlar sosyal medyada viral oldu. Hayvanlarım bile hemlich manevrası bilmesi herkesi hem şaşırttı hem de duygusallaştırdı.

HEİMLİCH MANEVRASI NASIL YAPILIR?

Boğazına bir şey takılan kişinin arkadan kolları dolanır, kişinin karın bölgesinde göğüs kemiğinin bittiği yer ile göbek deliğinin orta kısmına bir el yatay bir yumruk yapılarak koyulur. Diğer el ile ise yumruk kavranır. Hasta yere paralel şekilde eğik halde iken 5 kez, yumruk arkaya ve öne çevrilerek manevra yapılır.