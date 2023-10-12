Anne oğulun AVM stili dikkat çekti

Şevval Sam ile oğlu Taro Emir Tekin birlikte alışverişe çıktı. Anne oğul stilleriyle dikkat çekerken basın mensuplarına da poz vermeyi ihmal etmedi.

Anne oğulun AVM stili dikkat çekti

Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, önceki gün oğlu Taro Emir Tekin ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı. Anne oğul AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Daha sonra meydan katında bir restoranda yemek yiyen anne oğul, restoran çıkışı birlikte poz vermeyi tercih etti.

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Gün boyu keyifli vakit geçiren anne oğul, yanına gelen sevenleriyle uzun süre hatıra fotoğrafı çektirdi. Snob Magazin'de yer alan habere göre; ‘Yalı Çapkını’ dizisinde Kaya rolüne hayat veren başarılı oyuncu Taro Emir Tekin, "Her şey harika gidiyor, yaptığımız işten keyif alıyoruz" dedi.

Kendilerini almaya gelen araçla AVM’den ayrılan anne oğulun neşeli ve sempatik halleri dikkatlerden kaçmazken, şık stilleri ve AVM tarzları ise beğeni topladı.

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