Anne sütü gelecek nesilleri kurtarıyor! İşin uzmanları anlattı

Anne sütü, bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişimi için doğanın sunduğu en eşsiz besin kaynağı olarak tanımlandı.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, anne sütünün yalnızca bir besin değil, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendiren, zihinsel gelişimi destekleyen ve uzun vadeli sağlık faydaları sunan bir mucize olduğunu kanıtladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve UNICEF, bebeklerin ilk altı ay sadece anne sütüyle beslenmesini, ardından uygun ek gıdalarla birlikte emzirmenin iki yaşına kadar sürdürülmesini önerdi.

Anne sütü, bebeklerin ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış bir besin. Doğumdan sonraki ilk günlerde salgılanan kolostrum, antikorlar ve bağışıklık güçlendirici bileşenlerle dolu bir "ilk süt" olarak biliniyor.

California Üniversitesi’nden mikrobiyolog Prof. Dr. David Mills, anne sütünün yalnızca bebekleri beslemekle kalmadığını, aynı zamanda bağırsak florasındaki yararlı bakterileri destekleyen oligosakkaritler içerdiğini belirtti. Mills, “Anne sütü, bebeklerin bağırsak mikrobiyomunu şekillendiriyor ve bu, yaşam boyu sağlık için kritik bir temel oluşturuyor” dedi.

Araştırmalar, anne sütüyle beslenen bebeklerin solunum yolu enfeksiyonları, kulak enfeksiyonları ve ishal gibi hastalıklara karşı daha dirençli olduğunu gösterdi.

Johns Hopkins Çocuk Hastanesi’nden alerji uzmanı Dr. Robert A. Wood, “Anne sütü, inek sütüne kıyasla beş kat daha fazla demir emilimi sağlıyor ve alerji riskini yüzde 50’ye kadar azaltıyor” diyerek bu doğal besinin önemini vurguladı.

Ayrıca, anne sütündeki yağ asitlerinin, bebeklerin beyin ve sinir sistemi gelişimi için vazgeçilmez olduğu biliniyor.

Harvard Üniversitesi’nden yapılan bir çalışma, anne sütüyle beslenen bebeklerin ilerleyen yıllarda daha yüksek IQ seviyelerine sahip olabileceğini ortaya koydu.

ANNE SAĞLIĞINA KATKILARI: KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

Emzirme, yalnızca bebekler için değil, anneler için de sağlık açısından büyük faydalar sağladı.

Amerikan Klinik Beslenme Dergisi’nde yayımlanan bir araştırma, düzenli emziren kadınlarda meme kanseri riskinin emzirmeyenlere göre yüzde 10 daha düşük olduğunu gösterdi.

Oxford Üniversitesi’nden Prof. Dr. Valerie Beral’in liderliğinde yürütülen bir meta-analiz, 12 ay veya daha uzun süre emziren kadınlarda yumurtalık kanseri riskinin yüzde 30’a kadar azaldığını ortaya koydu.

ABD’deki Mayo Clinic’ten Onkoloji Uzmanı Dr. Sandhya Pruthi, “Emzirme, meme dokusundaki hücre yenilenmesini teşvik ederek anormal hücre oluşumunu engelliyor” dedi.

Emzirme aynı zamanda annelerin doğum sonrası toparlanma sürecini hızlandırıyor, kilo kontrolüne yardımcı oluyor ve doğum sonrası depresyon riskini azaltıyor.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, “Emzirmenin sağlık, sosyal ve ekonomik faydaları tartışılmaz. Ancak dünya genelinde bebeklerin yüzde 60’ı ilk altı ayda sadece anne sütüyle beslenemiyor” diyerek daha fazla farkındalık ve destek çağrısında bulundu.

ANNE SÜTÜNÜ ARTIRMAK İÇİN BİLİMSEL ÖNERİLER

Anne sütünün miktarı ve kalitesi, annenin beslenme düzeni, sıvı alımı ve stres seviyesi gibi faktörlerden etkilendi.

Araştırmalar, bol sıvı tüketiminin ve protein açısından zengin bir diyetin süt üretimini artırdığını gösterdi.

Rezene çayı, ısırgan otu ve papatya gibi bitki çaylarının da süt üretimine olumlu etkileri olduğu belirtildi. Ancak uzmanlar, annelerin “sütüm yetmiyor” endişesine kapılmaması gerektiğini vurguladı.

Lansinoh’un araştırmalarına göre, her annenin sütü bebeğine yeter; önemli olan doğru emzirme teknikleri ve düzenli beslenme.

TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA EMZİRME ORANLARI

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA-2013) verilerine göre, Türkiye’de bebeklerin yalnızca yüzde 30’u ilk altı ay sadece anne sütüyle besleniyor. Bu oran, kırsal bölgelerde daha yüksek olsa da, şehirlerde emzirme oranlarının düşüklüğü dikkat çekti.

Dünya genelinde ise her 10 bebekten yalnızca 4’ü ilk altı ay sadece anne sütüyle besleniyor. Ruanda ve Burundi gibi ülkeler, yüzde 80’in üzerindeki emzirme oranlarıyla örnek teşkil ediyor.

UZMANLARDAN ÇAĞRI: EĞİTİM VE DESTEK ŞART

Uzmanlar, emzirme oranlarını artırmak için eğitim ve destek programlarının kritik olduğunu vurguladı.

Yapılan randomize kontrollü çalışmalar, gebelik sırasında verilen emzirme eğitiminin emzirme süresini ve başarısını artırdığını gösterdi.

GELECEK NESİLLER İÇİN BİR YATIRIM

Anne sütü, sağlıklı nesillerin temelini oluşturan eşsiz bir besin. Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, anne sütünün hem bebek hem de anne sağlığı için sunduğu faydaları net bir şekilde ortaya koydu.

Emzirmenin yaygınlaşması, her yıl 823 bin çocuk ölümünü ve 20 bin meme kanseri ölümünü önleyebilir.

Uzmanlar, annelere destek olmak ve emzirme oranlarını artırmak için toplumun, sağlık çalışanlarının ve hükümetlerin el ele vermesi gerektiğini vurguladı. Anne sütü, yalnızca bir besin değil, aynı zamanda sevgi, sağlık ve geleceğin temeli.