Anne sütü nasıl artar? Anne sütünü arttıran yiyecekler nelerdir?

Editör: Erkavim Yıldırım

Anne sütünün çocukların gelişimi için son derece önemli olduğu biliniyor. Anne sütünün nasıl artacağı konusu ise merak konusu olmaya devam ediyor.

İşte detaylar…

ANNE SÜTÜ NASIL ARTAR?

Her bebeğin gereksinimine göre değişen oranda anne vücudu, süt üretimi gerçekleştirir. Bu sebeple anne sütü her bebek için özel bir besindir. Ayrıca emzirme süreci anneler için hem duygusal açıdan hem de fiziksel açıdan önemlidir. Ancak bazen farklı sebeplerle sütün yetersiz olması söz konusu olabilir.

Peki anne sütü az ise ne yapmalı? Bu noktada anne sütünün miktarını arttırmak için bazı yollara başvurmak gerekebilir.

Araştırmalar gösteriyor ki, anne beslenmesinin süt üretimine direkt etkisi bulunur. Bol sıvı tüketimi, proteince zengin beslenmek, yeterince uyumak anne sütünün miktarına ve değerine olumlu etki ediyor. Beslenme programına anne sütü yapan yiyecekler eklemek ise sürece olumlu etkide bulunuyor. Bu nedenle annenin bol su içmesi, sıvı besinler tüketmesi, proteinden zengin beslenmesi, uykusunu alabilmesi ve stresten uzak olması gerekli. Büyüklerin de sıklıkla tavsiye ettiği hoşaf, ayran, şerbet gibi sıvıların da sütü artırmada olumlu etkisi var. Ayrıca ılık bir duş da annenin sütünü arttırabiliyor.

ANNE SÜTÜNÜ EN HIZLI ARTIRAN ŞEYLER NELERDİR?

-Gün içinde bol su için. Sıvı alımı, hem doğum sonrası süreci kolaylaştıracak hem de sütün miktarına etki edecektir.

-İyi İçeceklerden Yararlanmak

-Proteinden Zengin Beslenmek

-Kahve, çay, alkol ya da tütün ürünleri gibi zararlı olabilecek ürünlerden en azından bir süre için uzak durmaya çalışın.

-Yeterince Dinlenmiş Olmak

-Ilık Duşun Etkisinden Yararlanmak

-Egzersiz Yapmak