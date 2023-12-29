Anne sütünü dondurmak yanlış mı

Kaynak: Haber Merkezi
Anne sütünü dondurmak yanlış mı
Dondurulmuş anne sütü nasıl ve ne şekilde bebeğe verilmeli

Anne sütü insan evladının adeta ilk aşısıdır. Anneler bebeklerine ilk 6 ayda kesinlikle kendi sütlerini vermelidir. Çünkü bebekler o süre içinde en hassas dönemlerini yaşarlar. Anne sütü kesin ihtiyaç olan besinlerin başında gelir...

Peki, dondurulmuş anne sütünü bebeğe vermek doğru mu ya da verilirken nelere dikkat etmeli? İşte o soruların yanıtları:

nasıl saklanmalı ve ne kadar sürede tüketilmeli?

Anne sütü bebeğin en güçlü besinidir çünkü bağışıklığını sağlar. Bebek böylelikle ileriki yaşlarda güçlü olur. Anne sütü dışında hiçbir besin onun yerini tutamaz. Çok zengin bir besin maddesi oluşu kanıtlanmıştır. Ancak bazı anneler bebeklerine dondurulmuş sütlerini tükettirmek zorunda kalırlar. Bunun başlıca nedeni öncelikle bebeklerinin anne sütünü hemen emmemeleri ya da annenin çalıma düzenidir. Bu nedenle anne sütü saklanmalıdır. Peki nasıl saklanmalıdır? İşte yanıtı:

Anne sütü 24-26 derecedeki oda sıcaklığında 3 ya da en fazla 4 saat saklanmalı. Buzdolabında duracaksa 2 ile 4 gün arasında saklanmalıdır. Daha uzun süre saklanacaksa kesinlikle dondurulmalıdır. Bunun derecesi ise -16 santigrat derecedir yani derin dondurucu da bekletilmelidir. Dondurulacak kabın ise mutlaka steril bir cam kavanoz olması şarttır. Kesinlikle pet şişeler kullanılmamalıdır.

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