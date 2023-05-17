Anne sütünün anneye büyük faydası ortaya çıktı

Prof. Dr. Nalan Karabayır, anne sütü doğum sonrası depresyonu azalttığı bildirildi.

Anne sütünün anneye büyük faydası ortaya çıktı

Editör: Murat Öztürk

Anne sütünün hem bebek hem anne sağlığı için en önemli besin kaynağı olduğunu belirten Prof. Dr. Nalan Karabayır “Anne sütü bebekler için en sağlıklı besin kaynağıdır. Anne sütüyle beslenme, anne-bebek bağını güçlendirir” dedi.

Karabayır ayrıca emzirmenin doğum sonrası depresyon riskini de düşürdüğünü ifade etmesi dikkat çekti.

Anne sütünün önemine dair açıklamalarda bulunan Çocuk Sağlığı Bölümünden Prof. Dr. Nalan Karabayır, anne sütünün bebeklerin sağlıklı bir şekilde büyümeleri ve gelişmeleri için en önemli besin kaynaklarından biri olduğunun altını çizdi.

ANNE SÜTÜNÜN ANNEYE FAYDALARI

-Doğum sonrası kanamaların geçişini hızlandırır.

-Rahim, doğum sonrasında emzirmeyle birlikte daha çabuk normale döner.

-Süt için salgılanan oksitosin hormonu anneyi daha huzurlu ve daha mutlu kılar. Emzirmek anneyi dinlendirir ve rahatlatır.

-Rahim ve meme kanserine yakalanma riskini azaltır.

-Menapoz döneminde yaşanma riski bulunan kemik erimesi problemini en aza indirir.

-Doğal doğum kontrolü olanağı sağlar.

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