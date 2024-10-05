Anne sütüyle beslenmenin faydalarına ilişkin değerlendirme

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Filiz Bakar, bebeklerin ilk altı ay boyunca yalnızca anne sütüyle beslenmesinin, duyusal ve bilişsel gelişimi teşvik ettiğini ve bulaşıcı ile kronik hastalıklara karşı koruma sağladığını açıkladı.

Açıklamalarına göre, anne sütü, çocukların hayatta kalması ve erken gelişimleri açısından kritik bir öneme sahip. Prof. Dr. Bakar, dünya genelindeki araştırmaların anne sütüyle beslenmenin, bebeğin gelişiminde olumlu etkiler yarattığını ve emzirmedeki gecikmelerin yaşamı tehdit edebileceğini belirtti. "UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü, doğumdan sonraki bir saat içinde emzirmeye başlanmasını ve ilk altı ay boyunca yalnızca anne sütü ile beslenmeyi önermektedir. Bu durum, bebeklerin sağlıklarını korurken, gelişimlerini de destekler" dedi.

Prof. Dr. Bakar, anne sütünün yaşamın ilk yılında bebeğin mikrobiyomunu düzenlediğini ve böylece astım riskini azalttığını ifade etti. "Anne sütü, bağırsak ve burun boşluğundaki mikrobiyal kolonizasyonu düzenleyerek, sağlıklı bir gelişim sürecini destekler" diye ekledi.

Araştırmalar, anne sütüyle beslenmeyen bebeklerin, yalnızca anne sütüyle beslenenlere göre ilk yaş günlerinden önce yaşamlarını kaybetme olasılığının 14 kat daha fazla olduğunu göstermektedir. Prof. Dr. Bakar, "Anne sütü ile beslenen çocuklar, zeka testlerinde 3 ila 4 puan daha yüksek sonuçlar alarak daha iyi performans sergiliyor" ifadelerini kullandı.

Anne sütünün birçok faydasına da değinen Bakar, emzirmenin, bebeğin ilk aşısı olarak kabul edildiğini vurguladı. "Anne sütü, bebeklere hayatlarının ilk aylarında ihtiyaç duyduğu tüm temel besinleri sağlar, bağışıklık sistemlerini güçlendirir ve bulaşıcı hastalıklardan korur. Ayrıca, sindirimi kolaydır ve karın ağrısı, gaz, pişik gibi sorunların yaşanma olasılığını azaltır" dedi.

Prof. Dr. Bakar, emzirmenin yalnızca bebekler için değil, anneler için de önemli faydaları olduğunu belirtti. "Emzirme, anneleri besin hazırlama yükünden kurtarır ve stres seviyelerini düşürür. Ayrıca, emziren kadınların meme ve yumurtalık kanseri riski azalır. Bu süreç, anne ve bebek arasındaki duygusal bağı güçlendirir, güven duygusu oluşturur" şeklinde konuştu.

Sonuç olarak, anne sütünün hem bebeklerin hem de annelerin sağlığı üzerindeki olumlu etkileri, onun mucizevi bir besin kaynağı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.