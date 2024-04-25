Anne ve iki çocuğu dolmuşun altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kaynak: İHA
Anne ve iki çocuğu dolmuşun altında kalmaktan son anda kurtuldu
Ankara Mamak’ta anne ve iki çocuğu, park halindeyken geriye hareket eden dolmuşun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Akdere Mahallesi’nde yer alan

Mehmet Ali Altın Caddesi üzerinde park edilen dolmuş, geriye doğru hareket etti.

O sırada markette alışveriş yapan eşini 2 çocuğuyla birlikte dışarıda bekleyen Ebru Çardak, üzerlerine doğru gelen dolmuşu görünce büyük panik yaşadı.

10 yaşındaki kızına kaçmasını söyleyen Çardak, 2,5 yaşındaki oğlunu da kucaklayıp kaçtı.

Anne ile çocukları dolmuşun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Öte yandan dolmuş ise marketin önündeki ürünlere ve paletlere çarparak durabildi.

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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