Anne ve iki çocuğu dolmuşun altında kalmaktan son anda kurtuldu

Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Akdere Mahallesi’nde yer alan
Mehmet Ali Altın Caddesi üzerinde park edilen dolmuş, geriye doğru hareket etti.
O sırada markette alışveriş yapan eşini 2 çocuğuyla birlikte dışarıda bekleyen Ebru Çardak, üzerlerine doğru gelen dolmuşu görünce büyük panik yaşadı.
10 yaşındaki kızına kaçmasını söyleyen Çardak, 2,5 yaşındaki oğlunu da kucaklayıp kaçtı.
Anne ile çocukları dolmuşun altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Öte yandan dolmuş ise marketin önündeki ürünlere ve paletlere çarparak durabildi.
O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.