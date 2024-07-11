Anne ve oğlunun ardından kayıp kız da ölü bulundu

Olayın ardından ailenin hastanede tedavi gördüğü belirtilen diğer ferdi, 49 yaşındaki Kadriye Yıldırım, ilçedeki evinde ölü olarak bulundu.

Yangın, ilçe merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Karacadağ Mahallesi’nde Osman Yıldırım’a ait müstakil bir evde çıktı. Sabah erken saatlerde başlayan yangına sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Ancak evde yaşayan Ayşe Yıldırım ve oğlu Enes Yıldırım kurtarılamadı.

Yangının ardından Kadriye Yıldırım'a ulaşamayan jandarma ekipleri, Yıldırım’ın hastanede olup olmadığını araştırdı. Ailenin yakınları da hastanelerde arama yaparken, Kadriye Yıldırım’ın izine rastlanmadı. Bunun üzerine, ailenin ilçedeki kiralık evine yönelen yakınları, Camikebir Mahallesi'ndeki apartman dairesinde Kadriye Yıldırım’ı hareketsiz buldu.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, Kadriye Yıldırım’ın yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Kadriye Yıldırım’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.