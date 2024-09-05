Anneannesini öldüren Şener'in oğlu hakkında flaş gelişme

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianameye göre, Bedirhan Şener hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 23 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Şener, 24 Ekim'de mahkeme önüne çıkacak.

Olay, 31 Temmuz'da Çankaya ilçesindeki Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Bedirhan Şener, babası Abdüllatif Şener ile annesi Berrin Şener ve anneannesi Leyla Çetiner'i evinde ağırlarken, kapıyı açar açmaz tabancayla ateş etti.

Olay sonucunda Leyla Çetiner hayatını kaybetti. Bedirhan Şener, olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı. Şener hakkında adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı getirildi ve Bilkent Şehir Hastanesi'nde yüksek güvenlikli adli psikiyatri gözlemine alındı.

Gözlem süresince hazırlanan raporda, Bedirhan Şener'in akıl sağlığının, işlediği iddia edilen suçu anlamaya engel olacak bir durumda olmadığı belirlendi.

29 Ağustos'ta tutuklanan Şener hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturma neticesinde, 'üst soya karşı kasten öldürme', 'üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından dava açıldı.