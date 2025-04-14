Anneden skandal paylaşım! Kendisinin ve bebeğinin mahrem görüntülerini teşhir etti

Sosyal medyada bebeğinin ve kendisinin mahrem görüntülerini teşhir eden kadın gözaltına, bebek ise devlet korumasına alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada bebeğinin ve kendisinin mahrem görüntülerini teşhir eden kadının gözaltına, bebeğin de devlet korumasına alındığını bildirdi. Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: