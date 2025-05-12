Anneler Günü, “Anne-Çocuk Kampı” ile renklendi

Beylikdüzü Belediyesi’nin Anneler Günü dolayısıyla Beylikdüzü İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü (BİDOKS) iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Anne-Çocuk Kampı” sona erdi. Geleneksel hale getirilen etkinlikte, ilçede ikamet eden 27 anne ve 33 çocuk, iki gün boyunca çeşitli eğitim ve atölyelere katıldı.

Etkinlik kapsamında kampçılık eğitimi, kamp malzemelerinin tanıtılması, çadır kurma eğitimi, çevre ve su eğitim atölyesi, anne-çocuk kukla oyuncak yapımı, survivor parkur oyunu, gece yürüyüşü ve yıldızlarla yön bulma eğitimi, izci oyunları, anneler için yoga, oryantiring yarışması, düğüm atölyesi yer aldı. Ayrıca, anneler çocuklarıyla oba düzeninde kahvaltı ve akşam yemeği deneyimini de yaşadı.

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mehmet Esmer, kapanış töreninde yaptığı konuşmada, “Çocuklar mutlu olduklarını söylediler. Çocuklar mutluysa annelerin de mutlu olduğunu düşünüyorum. Bizler için çok kıymetlisiniz. Elimizden geleni sizler için yapacağız. Sayın Başkanımız Mehmet Murat Çalık, ‘Ben çocuklar, anneler ve dezavantajlı gruplar için çalışacağım’ sözünü defaatle dile getirdi. Sizler için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum. İnşallah tekrardan bir araya geleceğiz” ifadelerini kullandı.