Annelere toplu taşıma ücretsiz oldu. Manisa'da sevindiren uygulama

Düzenleme: Kaynak: İHA
Annelere toplu taşıma ücretsiz oldu. Manisa'da sevindiren uygulama

Manisa’da yaşayan, 0-5 yaş arası çocuğu olan ihtiyaç sahibi anneler toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlamında verdiği hizmetlere bir yenisi daha ekledi.

Manisa’da yaşayan, 0-5 yaş arası çocuğu olan anneler başvurmaları halinde ‘Anne Kart’ uygulamasından yararlanacak. ‘Anne Kart’a başvurular Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi ve ÇÖZMER üzerinden yapılacak.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi annelere ‘Anne Kart’ uygulamasını başlıyor. Uygulamaya Manisa’nın tüm ilçelerinde yaşayan, 0-5 yaş arası çocuğu olan tüm anneleri kapsıyor. Yapılan başvuruları olumlu sonuçlanan anneler, aylık 60 biniş ile ücretsiz ulaşım imkanı sağlayan ‘Anne Kart’ sahibi olacak.

‘Anne Kart’ başvuruları Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinde açılacak ‘Online Başvuru’ butonu üzerinden yapılabilecek. Sekmede yer alan formu doldurarak ya da 444 99 45 nolu ÇÖZMER aracılığıyla anneler kart başvurusu yapabilecek.

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