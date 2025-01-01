Annem Ankara dizisinde flaş ayrılık! Tek tek mesaj attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Annem Ankara dizisinde flaş ayrılık! Tek tek mesaj attı

Başrollerini başarılı oyuncular Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı 'Annem Ankara' dizisinde beklenmeyen bir ayrılık yaşandı.

Kanal D ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan ve senarist Başak Angigün’ün kendi ailesinin hikâyesinden esinlenerek yazdığı dizinin yönetmeni görevi bıraktı.

KURUCU YÖNETMEN GERİ GELDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı haberine göre, dizinin kurucu yönetmeni Faruk Teber, 3. bölümde görevini bıraktığı Can Ulkay’ın yerine yeniden sete döndü.

HERKESE MESAJ ATTI

Yönetmen Can Ulkay, 7. bölüm itibarıyla kendi isteğiyle projeyi bıraktı. Can Ulkay, setteki çalışma arkadaşlarına “Annem Ankara dizimizden izninizle ayrılıyorum” diyerek birer mesaj attı

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