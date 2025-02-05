Annem Ankara’nın yeni fragmanı merak uyandırdı

Kanal D'nin sevilen dizisi Annem Ankara'nın yeni tanıtımları merak uyandırdı. Başrollerini Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür'ün paylaştığı dizide Hasan (Mehmet Günsür) zor bir yol ayrımının tam ortasında kalır. Belçim Bilgin'in Sevinç karakteriyle dahil olduğu dizide Hasan, kaçtığı geçmişiyle yüzleşir. Sevinç, sırlarıyla Hasan'ın kapısını çalar. Hasan ile Vahide'nin büyük sırrı "kız çocuğu" meselesi kafaları karıştırdı. Peki tüm bu belirsizlikler Hasan'ı nereye sürükleyecek?

"BİR KIZ VARDI, YAŞASAYDI KAÇ YAŞINDA OLACAKTI?"

İlk tanıtımda Sevinç'in Hasan'a "Sence Güneş'e ne demeliyim Hasan, Vahide'ye ne diyeceğiz?" cümlesi heyecan dolu bir bölümün sinyalini verdi. Vahide'nin Hasan'a "Bir kız vardı, yaşasaydı kaç yaşında olacaktı?" diye sorması izleyiciyi daha da meraklandırdı.

"NE SAKLIYORSUNUZ SİZ BİZDEN?"

Fragmanın en heyecanlı sahnesi ise Hasan ile Vahide'nin konuşmalarına şahit olan Aysel'in Vahide'ye "Nedir bu kız meselesi ne saklıyorsunuz siz bizden?" cümleleri oldu ve akıllara "Vahide'nin bir kızı mı var?" sorusunu getirdi.

"KONUŞMAZSAK GERİ DÖNEBİLECEĞİN AİLEN OLMAYACAK!"

İkinci tanıtımda ise geçmişin sırlarını omzunda taşıyan Hasan, dört bir yandan köşeye sıkıştırılır. Sevinç'in "Konuşmazsan artık geri dönebileceğin bir ailen olmayacak" cümleleri izleyiciyi heyecanlandırdı. Zuhal ile ilişkisini sürekli baltalayan Hasan, aldığı tehdidin ardından Zuhal'e yaptıklarını itiraf edebilecek mi? Güneş'in gerçek babası Hasan mı? Tüm bu soruların yanıtları çarşamba akşamı saat 20.00'de ekrana gelecek Annem Ankara'da yanıt bulacak.

GERÇEK BİR HİKAYE

Başak Angigün'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Faruk Teber'in yaptığı, BKM imzalı Annem Ankara'nın başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor.

GÜÇLÜ KADRO

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür'ün yanı sıra; Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak,Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.

Annem Ankara, her çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de.