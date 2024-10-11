Annenin anlattıkları kahretti! Mevzular Açık Mikrofon'da salon gözyaşlarına boğuldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Annenin anlattıkları kahretti! Mevzular Açık Mikrofon'da salon gözyaşlarına boğuldu

Mevzular Açık Mikrofon'un son bölüm tanıtımı sosyal medyada bir anda gündem oldu. Görüntülerde bir annenin sözleri salonda şok etkisi yarattı. Acılı anne boşanmak istediği eşi tarafından iki çocuğunun öldürüldüğünü anlattı.

Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü yaptığı tartışma programı Mevzular Açık Mikrofon'un son bölüm tanıtımı sosyal medyada gündem oldu.

Yayınlanan görüntülerde bir annenin sözleri yürek yaktı. Eşinden boşanmak isteyen kadının iki çocuğunun öldürülmesini söylemesi ile salon buz kesti.

annefoto-001.jpg

Görüntülerde yer alan annenin sözleri herkesi derinden etkiledi. Salon gözyaşlarına boğuldu.

annee.jpg

"Ben sadece boşanmak istedim" diyen anne, 100 gün önce çocuklarının babaları tarafından öldürüldüğünü söyledi.

ekrangoruntu.jpg

'BEN SADECE BOŞANMAK İSTEMİŞTİM'

Mevzular Açık Mikrofon 6284 Özel programında konuşan anne "Ben 6284'ü de bilmem İstanbul Sözleşmesi'ni de bilmem... Ben 2 çocuk annesiyim, hala anneyim. 100 gün önce benim çocuklarım babaları tarafından melek oldu. 2 çocuğum babaları tarafından öldürüldü. 100 gündür atamadığım çığlığı atmaya geldim buraya. Ben sadece boşanmak istemiştim." dedi.

Özel yayına Oyuncu Pınar Deniz, Hakan Kurtaş, İbrahim Selim gibi isimlerin de katıldığı görülüyor.

Son Haberler
Ayçiçek yağına 3 ayda 3'ünca zam! 'Zamların arkası gelecek mi?' sorusuna yanıt geldi
Ayçiçek yağına 3 ayda 3'ünca zam! 'Zamların arkası gelecek mi?' sorusuna yanıt geldi
Diyarbakır’da zincirleme kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır’da zincirleme kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Annenin anlattıkları kahretti! Mevzular Açık Mikrofon'da salon gözyaşlarına boğuldu
Annenin anlattıkları kahretti! Mevzular Açık Mikrofon'da salon gözyaşlarına boğuldu
Çanakkale’de 1 kilogram 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Çanakkale’de 1 kilogram 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
İsrail’den Lübnan’ın güneyinde karakola saldırı. 2 asker öldü
İsrail’den Lübnan’ın güneyinde karakola saldırı. 2 asker öldü