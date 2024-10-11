Annenin anlattıkları kahretti! Mevzular Açık Mikrofon'da salon gözyaşlarına boğuldu

Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü yaptığı tartışma programı Mevzular Açık Mikrofon'un son bölüm tanıtımı sosyal medyada gündem oldu.

Yayınlanan görüntülerde bir annenin sözleri yürek yaktı. Eşinden boşanmak isteyen kadının iki çocuğunun öldürülmesini söylemesi ile salon buz kesti.

Görüntülerde yer alan annenin sözleri herkesi derinden etkiledi. Salon gözyaşlarına boğuldu.

"Ben sadece boşanmak istedim" diyen anne, 100 gün önce çocuklarının babaları tarafından öldürüldüğünü söyledi.

'BEN SADECE BOŞANMAK İSTEMİŞTİM'

Mevzular Açık Mikrofon 6284 Özel programında konuşan anne "Ben 6284'ü de bilmem İstanbul Sözleşmesi'ni de bilmem... Ben 2 çocuk annesiyim, hala anneyim. 100 gün önce benim çocuklarım babaları tarafından melek oldu. 2 çocuğum babaları tarafından öldürüldü. 100 gündür atamadığım çığlığı atmaya geldim buraya. Ben sadece boşanmak istemiştim." dedi.

Özel yayına Oyuncu Pınar Deniz, Hakan Kurtaş, İbrahim Selim gibi isimlerin de katıldığı görülüyor.