Annenin sigara içmesi bebeği boğuyor! Zehirlenme ve uzun vadeli akciğer hasarı!

Uzmanlar, sigara içen anne adaylarının bebeğin de dumanı soluduğunu vurgulayarak, bu alışkanlığın fetal gelişimi kalıcı olarak bozabileceğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, gebelikte sigara maruziyeti, ani bebek ölümü sendromu (SIDS) riskini iki katına çıkarıyor ve doğumsal anomalilerin oranını yüzde 13 artırdı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ise, pasif içiciliğin bile preterm doğum ve düşük doğum ağırlığına yol açtığını, bu durumun bebeklerin akciğer ve beyin gelişimini engellediğini raporluyor. "Sigara, plasenta üzerinden bebeğe doğrudan zehir taşıyor; karbon monoksit ve nikotin gibi maddeler oksijen akışını keserek büyümeyi yavaşlatıyor" dedi.

Washington Üniversitesi Psikiyatri Profesörü Dr. Laura J. Bierut, tütün bağımlılığı üzerine yaptığı araştırmalarda bu etkilerin genetik yatkınlıkla birleştiğinde daha yıkıcı olduğunu vurguluyor.Gebelik döneminde sigara içmek, sadece annenin değil, bebeğin de hayatını riske attı.

Amerikan Gebelik Derneği'nin son verilerine göre, sigara maruziyeti düşük, erken doğum ve SIDS gibi sorunların yüzde 20-30'unu oluşturdu. Bu duman, 4 binden fazla kimyasal içeriyor ve plasentayı aşarak fetal damarları daraltıyor, oksijen ve besin alımını azalttı.

Bebekler, tam süreli gebelikte bile 200-300 gram daha hafif doğuyor, bu da solunum güçlüğü ve enfeksiyonlara karşı savunmasızlığı artırdı.

İngiltere merkezli Tommy's Vakfı araştırmacıları, pasif dumanın bile bebeklerde öğrenme bozuklukları ve davranış sorunlarına zemin hazırladığını belirti. Ayrıca araştırmacılar zira nikotin, fetal beyin hücrelerini doğrudan hedef alıyor.Uzmanlar, risklerin sadece gebelikle sınırlı olmadığını söyledi.

Kanada Sağlık Bakanlığı'nın bir meta-analizinde, sigara maruziyeti çocuklukta lösemi, lenfoma ve beyin tümörleri riskini yüzde 20'ye varan oranda yükseltti.

Amerikan Akciğer Derneği (American Lung Association), bu etkilerin ergenlik ve yetişkinliğe uzandığını, akciğer fonksiyonlarında kalıcı azalmaya yol açtığını ekledi.

Örneğin, in utero maruziyet, FEV1 değerlerini yüzde 4 düşürüyor ve astım riskini katladı.

City St George's Üniversitesi'nden Prof. Dr. Michael Ussher, "Gebelikte sigara, preterm doğum ve düşük kiloyu tetikliyor; bırakmak, bebeğin akciğer gelişimini yüzde 25 iyileştirebiliyor" diyerek nikotin replasman tedavilerinin bile sigaradan daha güvenli olduğunu savundu.

PEKİ, NE YAPILMALI?

Uzmanlar, hamilelik öncesi bırakmayı ideal görüyor, ancak her aşamada fayda sağladı. March of Dimes örgütü, sigara bırakan annelerin bebeklerinde SIDS riskinin yüzde 22 azaldığını belirtti.

WHO, dumansız ortamlar ve vergi artışlarını önerirken, CDC bireysel danışmanlık ve destek hatlarını tavsiye etti.

Dr. Bierut, "Bağımlılık genetik olsa da, erken müdahale ile bebeklerin geleceğini kurtarabiliriz" dedi.