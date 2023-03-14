Yıllar sonra öğrendi: Annesi anneannesi, ablası annesi, babası ise dedesi çıktı

İstanbul’da, evli ve bir çocuk babası 51 yaşındaki Kader Dedeyi, annesi bildiği kişinin anneannesi, ablası bildiği kişinin ise annesi olduğunu öğrendi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Dedeyi, 1972 yılında Almanya’da doğdu. Yıllarca Bağcılar’da annesi Güllüzar ve babası Abbas Dedeyi ile birlikte yaşadı. Evlendikten sonra kendi yuvasını kurarak evden ayrıldı. Bir çocuk babası olan Kader Dedeyi’nin akrabası olarak Almanya’da ablası bildiği Yurdagül Dedeyi yaşıyordu.

Almanya’da evli ve bir kız çocuğu annesi olan ablası Yurdagül, 10 yıl önce hastalandı. Ölümcül hastalığa yakalanan Yurdagül, İstanbul’a döndü. Yurdagül, Kader Dedeyi’ye, ablası olmadığını annesi olduğunu söyledi.

BABA DA GERÇEK BABASI DEĞİLDİ

Abla yani anne Yurdagül, filmlere konu olabilecek Kader Dedeyi’nin hikayesini anlatmaya başlamıştı. 40 yıl sonra ortaya çıkan gerçekler gözyaşları içinde anlatılıyordu. Yurdagül, Kader’e şu iddialarda bulunuyordu:

"1971 yılının sonlarında evlenmek için Almanya’ya gidecektim. İstanbul’da pasaport işlemlerimi yaparken, tanıştığım bir polis memuru bana tecavüz etti. Almanya’ya gittim. Evlilik hazırlığı yaparken sana hamile olduğum ortaya çıktı. Evleneceğim kişi bu çocuğu istemiyorum dedi. Artık çocuğu aldırma zamanı geçmişti. Seni doğurdum. Sonra İstanbul’a annem ve babama gönderdim. Annem ve babam seni nüfuslarına kaydetti.”

“KENDİMİ ABLAN OLARAK TANITTIK“

Kader’i İstanbul’a gönderdikten sonra Almanya’da evlendiğini anlatan Yurdagül Dedeyi, "İstanbul’a hep seni görmek için geliyordum. Olayı gizli tuttuk. Ve sana kendimi abla olarak tanıttık. Senin babanın ismi de B.G.,” dedi. Yurdagül’ün iddialarına göre anne olarak bildiği kişi anneannesi babası bildiği kişi ise dedesiydi.

Kader Dedeyi, babası olduğu iddia edilen B.G.’nin bir bakkal dükkanı işlettiğini tespit etti. B.G.’ye giden Kader Dedeyi, annesinin anlattıklarını anlattı. B.G., olayı yalanladı. Bir süre sonra B.G. ve ardından annesi olduğunu iddia eden Yurdagül, hayatını kaybetti.

DNA TESTİ UYUŞTU

Kader Dedeyi, 3 yıl sonra Yurdagül’ün bu iddiaları üzerine dava açmak için harekete geçti. İşçi olarak çalıştığı için avukat tutmaktan zorlanan Dedeyi, sonunda kendisine yardımcı olabilecek bir avukat buldu. Avukat Funda Sadıkahmet, ablası olarak bildiği Yurdagül Dedeyi’nin müvekkili Kader Dedeyi’nin gerçek annesi olup olmadığının tespit edilmesi için annelik davası açarak DNA testi istedi.

Mahkeme kararı ile yapılan fethi kabirde Yurdagül Dedeyi’nin DNA’sı alındı. Kader Dedeyi’nin alınan kan örneği ile yapılan karşılaştırmada DNA uyuştu. İtiraflarda bulunan Yurdagül Dedeyi'nin yalan söylemediği ortaya çıktı. Yurdagül Dedeyi, Kader Dedeyi’nin annesiydi.

BABA DA UYUŞTU

Mahkeme kararı ile ölen Yurdagül Dedeyi'nin, Kader Dedeyi’nin annesi olduğu kesinleşti. Kader Dedeyi, bu kez B.G. hakkında babalık davası açtı. 3 çocuk sahibi olan B.G.’nin çocukları, bu dava karşısında karşı itirazlarda bulundu. B.G. için de fethi kabir istenerek DNA örneği talep edildi. Görülen duruşmaların ardından, B.G.’nin erkek oğlundan DNA alınması kararı çıktı. B.G.’nin oğlundan alınan kan örneği ile Kader Dedeyi’nin alınan kan örneğinin DNA karşılaştırılması yapıldı. Yapılan karşılaştırma da DNA birbirleriyle uyumlu çıktı. Çıkan DNA sonucuna göre, Kader Dedeyi’nin babası B.G.’ydi.

“ARKADAŞLARIM TAKILIRDI BANA DEDEN Mİ DİYE”

Habertürk’e konuşan Kader Dedeyi, ilk duyduğunda olayın şokunu uzun süre üzerinde atamadığını söyledi. Dedeyi “Ablam bildiğim annemi çok severdim. Çocukluğumda Almanya’da geldiğinde bana çok oyuncak alırdı. Her geldiğinde bana çok iyi davranırdı severdi. Nereden bilecektim ki gerçek annem olduğunu. Annem ve babam olarak bildiğim anneannem ve dedem beni okula götürdüğünde arkadaşlarım bana çok takılırdı ‘Baban ve annen çok yaşlı’ diye. Dikkatimi de çekerdi arkadaşlarımın anne ve babaları benim annem ve babamın yanında genç kalırdı hep merak ederdim. Gerçeği öğrendiğimde, kaç avukat buna inanmadı. Sağ olsun Funda hanım bu konuda bana çok yardımcı oldu” dedi.