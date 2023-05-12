Annesi battaniyeden okul çantası yaptı. Oy atmaya giderken bu çocuğu unutmayın

Sosyal medyada yeniden gündem olan bir fotoğrafa “Oy atmaya giderken bu çocuğu unutmayın” yorumu yapıldı. Fotoğraftaki çocuğa annesi battaniye parçasından okul çantası yaptı. Fotoğraftaki yorumlardan biri de “Sen utanma çocuğum kul hakkı, haram yiyenler utansın” şeklinde oldu.

Annesi battaniyeden okul çantası yaptı. Oy atmaya giderken bu çocuğu unutmayın

Türkiye’de enflasyon ve hayat pahalılığının geldiği noktayı gösteren bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafta bir çocuğun annesinin battaniyeden yırttığı parçayla yaptığı çantayla okula gittiği görülüyor.

Paylaşımda sırtı görünen çocuğun iki odalı bir evde 21 kişilik ailesiyle yaşadığı öğrenildi.

Seçim öncesinde yeniden gündem olan fotoğrafa “Oy atmaya giderken bu çocuğu unutmayın” yorumu yapıldı.

Öte yandan yapılan yorumlardan biri de “Sen utanma çocuğum kul hakkı, haram yiyenler utansın” şeklinde oldu.

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