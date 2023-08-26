Annesi tarafından araçta unutulan 16 aylık bebek hayatını kaybetti

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde bir lisenin önünde park halindeki araçta annesi tarafından unutulan 16 aylık bebek, sıcak çarpması sonucu hayatını kaybetti.

KAYNAK: AA
Annesi tarafından araçta unutulan 16 aylık bebek hayatını kaybetti

Araç İçindeki Sıcaklık 38 Dereceyi Aştı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Berkeley County Adli Tabibi Darnell Hartwell, yaptığı açıklamada, otopsisi henüz tamamlanmamış olmasına karşın bebeğin sıcak nedeniyle öldüğünü düşündüğünü bildirdi. Hartwell, aracın içindeki sıcaklığın muhtemelen 38 dereceyi aştığını kaydetti.

Bebek 6 Saat Sonra Fark Edildi

Hartwell, bebeğin yaklaşık 6 saat sonra yoldan geçen bir kişi tarafından fark edildiğini belirtti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, bebeğin öldüğünü tespit etti. Bebeğin annesinin ise lisede çalıştığı ve çocuğunu araçta unuttuğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve bebeğin annesinin gözaltına alındığı bildirildi.

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