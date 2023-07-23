Annesi ve kardeşini dövüp, evdeki 4 kediyi öldürdü

Olay, cuma günü sabah saatlerinde Ali Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce kardeşi ve annesini dövdüğü için uzaklaştırma kararı bulunan Ahmet Kaçmaz uzaklaştırma kararını ihlal ederek annesi ve kardeşinin bulunduğu eve gitti. Annesinden para isteyen Kaçmaz, olumsuz yanıt alında annesiyle tartışmaya başladı. Annesi ve kardeşini öldüresiye döven Kaçmaz, mutfaktan aldığı bıçakla evde beslenen 4 kediyi bıçakla öldürdü. Kavga sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri Ahmet Kaçmaz'ı gözaltına aldı. Darp edilen anne ve oğul ise hastanede ayakta tedavi edildi.

Emniyette yapılan sorgulamasında ailesi ile tartıştığını ve annesinin kendisini evden kovması üzerine kendisini kaybettiğini öne süren Kaçmaz, pişman olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaçmaz, nöbetçi hakimlik tarafından; 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Hakaret', 'Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanununa muhalefet' ve 'Hayvanları koruma kanununa muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.