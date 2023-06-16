Annesini öldürdüğünü öne sürdüğü şahsı 18 yıl sonra öldürdü

Adana’da 18 yıl önce annesini öldürdüğünü öne sürdüğü şahsı düğün çıkışı tabancayla vurarak öldüren şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Annesini öldürdüğünü öne sürdüğü şahsı 18 yıl sonra öldürdü

İHA'nın haberine göre, olay, 13 Mayıs'ta Reşatbey Mahallesi Merkez Park’ta bulunan bir tesiste meydana geldi. İddiaya göre, kayınbiraderinin düğününe katılan Ali Yeşilağaç (48), düğün çıkışı silahlı saldırıya uğradı.

Tabancayla vurularak ağır yaralanan Yeşilağaç, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla cinayeti işleyenin Yeşilağaç'ın akrabası Necmettin Ömer K. (38) olduğunu belirledi. Ekipler, şüpheliyi kaçtığı Mersin'de yakalayarak Adana'ya getirdi.

Necmettin Ömer K’nin ifadesinde gittiği düğünde annesi Fatime Altundal’ın 2005’te tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili yargılanan ancak delil yetersizliğinden beraat eden akrabası Yeşilağaç ile karşılaştıklarını, elini beline götürmesiyle kendisine silah çekeceğini düşünüp yanındaki tabancayla ateş açtığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Necmettin Ömer K, nöbetçi mahkemece tutuklandı. Öldürülen Yeşilağaç’ın 20 yıl önce de bir cinayet işlediği için hapis cezasına mahkum edildiği öğrenildi.

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