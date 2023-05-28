Annesini sırtında taşıyarak sandığa getirdi

Muş’ta yaşayan parkinson hastası Dilber Tunç (83), oğlunun sırtından geldiği okulda Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oyunu kullandı.

Annesini sırtında taşıyarak sandığa getirdi

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oy kullanmak isteyen parkinson hastası Dilber Tunç’ur (83) isteğini oğlu Kasım Tunç yerine getirdi.

Annesinin oy kullanması için 112 İl Ambulans Servisine başvuru yapmakta geciken Kasım Tunç, annesini sırtında taşıyarak oy kullanacağı sınıfa getirdi. Buradaki işlemlerinin ardından eline aldığı oy pusulası ile oğlunun sırtında kabine giden Tunç, oy kullanma görevini yerine getirdi. Oğlunun sırtında oyunu kullanan Tunç, zarfı sandığa atarak seçimin hayırlara vesile olmasını istedi.

Annesinin oy kullanması için 112 İl Ambulans Servisine başvuru yapmakta geciktiğini ifade eden Kasım Tunç ise “Annem parkinson hastası, evde oy kullanma işlemini yapamadığımız için annem oyunu sandık başında kullanmak istedi. Ben de annemi sırtıma alarak sandığa getirdim. Annemin belki son oyu olacak. Bunun ülkemize, devletimize hayırlısı olmasını diliyoruz. Ülkenin ikinci yüzyılı için hayırlı olmasını diliyoruz. Annemin oy kullanması için 112 İl Ambulans Servisine başvuru yapmakta geciktiğim için böyle bir çözüm buldum” dedi.

Yeşilyurt Mahallesi’nde ikamet eden 10 çocuk annesi Tunç, İlyas Sami İlkokulunda oyunu kullandıktan sonra tekrar oğlunun sırtında araca kadar taşındıktan sonra evine götürüldü.

(İHA)

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