Annesini vahşice öldüren şahsın cezası belli oldu

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde geçen yılın temmuz ayında gerçekleşen olayda, bir fabrikada çalışan 28 yaşındaki Yakup Babacan, evde tek başınayken uyuşturucu kullandı ve anne ve babasıyla karşılaştı ve annesi Aynur Babacan’ı 27 yerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan Aynur Babacan, komşularının ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YAKUP BABACAN TUTUKLANDI

Evli ve 3 çocuk annesi olan Aynur Babacan, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Olayın sonrasında yakalanıp gözaltına alınan Yakup Babacan tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, Babacan hakkında “üst soya karşı canavarca hisle öldürmek” suçundan Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Söz konusu davanın ilk duruşmasına, sanığın babası 56 yaşındaki Suphi Babacan’da katıldı. Yakup Babacan, duruşmada annesini uyuşturucu etkisi altındayken öldürdüğünü ve pişman olduğunu iletti.

Olay günü işten eve geldiğini ve gün boyunca hiç uyumayıp uyuşturucu kullandığını söyledi ve “Akşam saatlerinde dışarı çıkınca, mobilya taksitini ödemekten dönen annem ve babamı gördüm. Annemin üzerine yürüyüp bıçağı ona rastgele sapladım. Bunları uyuşturucunun etkisiyle yaptım. Giden zaman geri gelmiyor hakim bey. Üzgünüm., pişmanım. Cezaevinde kendimi asmak istedim, engel oldular" ifadelerini kullandı.

“ANNESİNİ ÖLDÜREN OĞLUMDAN ŞİKAYETÇİYİM”

Suphi Babacan ise, eşinin kendi gözleri önünde oğlu tarafından öldürüldüğünü ifade ederek, "O anları görünce şaşardım. Çenem kilitlenip bayıldım. Annesini öldüren oğlumdan şikâyetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

Yakup Babacan, mahkeme tarafından “üst soya karşı canavarca hisle öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Babacan’ın duruşmadaki tavırları göz önüne alınarak, mahkeme “iyi hal indirimiyle” sanığın cezasını müebbet hapis cezasına indirdi.