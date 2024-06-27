Annesini ve eşini eve kilitleyip diri diri yakmak istedi

Kaynak: DHA
Annesini ve eşini eve kilitleyip diri diri yakmak istedi

Mardin’de Veysi B. adlı şahıs, çıkar tartışma sonrası eşi ve annesi içerideyken evi ateşe verip kapıyı üstlerine kilitleyerek kaçtı. Annesinin hayati tehlikesi bulunurken şahıs ekiplerce İstanbul’da yakalandı.

Kan donduran olay, 22 Haziran’da Midyat ilçesine bağlı kırsal Çavuşlu Mahallesi'nde yaşandı. Veysi B., henüz öğrenilemeyen bir sebeple başlayan tartışmada annesi Atiye B. ve eşi Necla B. içerideyken, evi ateşe verdikten sonra kapıyı kilitleyerek olay yerinden kaçtı.

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EŞİ KENDİNİ BALKONDAN ATTI

Yangını gören vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Zanlının eşi Necla B. evi saran alevlerden kurtulmak için kendini balkondan atarken, vücudunda ağır yanıklar oluşan anne Atiye B. ise olay yerine intikal eden ekiplerin kapıyı kırmasıyla evden çıkarılabildi.

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Atiye ve Necla B. bölgede yapılan ilk sağlık müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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ANNENİN DURUMU KRİTİK

Balkondan atlayan Necla B.’nin ayağında ve kolunda kırıklar meydana gelirken, Atiye B.’nin ise durumun kritik olduğu ve yaşamını kaybetme ihtimalinin olduğu öğrenildi.

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İSTANBUL'DA YAKALANDI

Meydana gelen olayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturmada, Veysi B.'nin İstanbul’a kaçtığı tespit edildi.

İstanbul Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Veysi B.’nin Avcılar bölgesinde bir adreste gizlendiği belirlendi. Adresi yakın takibe alınan jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla Veysi B.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

73479-4-001.jpg Veysi B., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan hastanede tedavisi tamamlanan Necla B. taburcu edilirken, Atiye B.'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor.

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