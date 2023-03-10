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Demet Evgar kızı Mavi ile ilk kez görüntülendi! Annesinin kopyası

Demet Evgar 6 yıldır birlikte olduğu Levent Babataş ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu. Ağustos ayında ise kızı Mavi'yi kucağına alarak ilk kez anne olma heyecanı yaşamıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu kızıyla ilk kez kameralara yakalandı. Mavi'yi görenler 'annesinin kopyası' demeden edemedi. 

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 15:40
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Annesinin kopyası! Demet Evgar kızı Mavi ile ilk kez görüntülendi

Demet Evgar kızı Mavi ile ilk kez görüntülendi! Annesinin kopyası
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Rol aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğuyla ekranların sevilen isimleri arasında yer alan oyuncu Demet Evgar, geçen Mart ayında 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile nikah masasına oturmuştu.

Demet Evgar, birkaç hafta sonra da kına gecesi düzenlemişti. Kutlamada konsepte uygun kıyafetler giyen oyuncu, yakın arkadaşlarıyla eğlenceli anlar yaşamıştı.

Heyecanları günden güne büyüyen Demet Evgar ve Levent Babataş çifti Mavi adını verdikleri bebeklerine 18 Ağustos tarihinde kavuşmuştu.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Bebeği Mavi'yi kucağına alan Demet Evgar, kızıyla ilk kez görüntülendi. 7 aylık bebeklerini Ulus'ta doktor kontrolüne götüren çift, daha sonra AVM'ye giderek evleri için alışveriş yaptı.

Ünlü oyuncunun kızını görenler ise "Annesinin kopyası" yorumunu yaptı.
 

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