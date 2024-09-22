Anneye saldıran şempanze bebeği ormana kaçırıp öldürdü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Anneye saldıran şempanze bebeği ormana kaçırıp öldürdü

Dehşet veren olay Gine’de meydana geldi. Bir şempanze bebeği ile tarlada çalışan anneni arkasından saldırıp anneyi ısırarak bebeği alıp ormana kaçırdı. Yapılan aramalarda bebeğin cansız bedeni bulundu. Öfkeden deliye dönen halk Şempanze Araştırma tesisini basıp ortalığı ateşe verdi.

Akıllara durgunluk veren olay Gine’de gerçekleşti. Nimba Dağları doğal sit alanı yakınlarındaki yerde bir şempanze anneye arkadan saldırarak bebeğini alıp kaçtı. Bebeği ile beraber tarlada çalışan kadın şempanzenin ormana doğru kaçtığını ifade etti. Yapılan aramalar sonucunda bebeğin cansız bedeninin parçalanmış halde bulunduğu ortaya çıktı.

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HALK DELİYE DÖNDÜ

Cinayeti duyan halk öfkeden deliye döndü. Bölgede yer alan şempanze araştırma tesisini basan halk binayı yağmaladı. Tesiste bulunan tüm eşyaları ateşe verdi.

YİYECEK AZALIYOR SALDIRILAR ARTIYOR

Konu hakkında açıklama yapan yetkili isimler, bölgede yiyecek sıkıntısı yaşandığını ve bu nedenle hayvanlarında koruma alanlarını terk etmeye başladıklarını ve bunun sonucunda da saldırıların artış gösterdiğini kaydetti.

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6. ŞEMPANZE SALDIRISI

Gine’nin bu bölgesinde yılın başından bu yana şempanzelerin 6’ıncı saldırısının yaşandığı kaydedildi. Bununla beraber Nimba Dağları Sit Alanı’nda yer alan Bossou ormanın 7 tane şempanze bulunduğu kaydedildi.

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