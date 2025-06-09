Anno 117 Pax Romana’nın çıkış tarihi belli oldu

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Anno 117 Pax Romana’nın çıkış tarihi belli oldu

Ubisoft’un tarihi strateji oyunu Anno 117: Pax Romana, Roma’nın 117 yılındaki görkemli dönemini yaşatacak.

Ubisoft’un Roma İmparatorluğu döneminde geçen strateji oyunu Anno 117: Pax Romana, PC Gaming Show 2025 etkinliğinde yeni müzikli fragmanıyla tanıtıldı. Oyun 13 Kasım 2025’te çıkacak.

Ubisoft tarafından geliştirilen Anno 117: Pax Romana, 117 yılında Roma İmparatorluğu’nun yönetimini konu alıyor. Oyuncular, ekonomik güç ya da askeri üstünlük yoluyla krallıklarını büyütmekle sorumlu olacak. Latium ve Albion adlı iki bölgeyi yöneterek farklı zorluklarla karşılaşacak, bu bölgelerin kendine özgü avantajlarını kullanacaklar.

Fragmanda hem karada hem denizde savaş sahneleri yer alıyor. Oyunda yasal düzenlemeler yapmak ve farklı tanrılara ibadetle kültürel birliği sağlamak gibi stratejik kararlar alınacak. Ubisoft, oyunun önceki Anno serisi oyunlarından farklı olarak oyuncuya daha derin bir yönetim deneyimi sunacağını belirtti.

Anno 117: Pax Romana, strateji ve şehir kurma türünde yeni bir dönemi temsil ediyor. Roma İmparatorluğu’nun altın çağında siyasi, ekonomik ve askeri dengeleri kurmak oyuncuların elinde olacak.

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