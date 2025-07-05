Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediye başkanı Muhittin Böcek tutuklandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Son Haberler
Şanlıurfa'da okul müdürü kazada öldü
Şanlıurfa'da okul müdürü kazada öldü
Oğluna hakaret eden kişilere karşılık verince öldürüldü
Oğluna hakaret eden kişilere karşılık verince öldürüldü
Belediye başkanı ile görüşmek isteyen kişi çatıya çıktı
Belediye başkanı ile görüşmek isteyen kişi çatıya çıktı
Beste Kökdemir ilk bebek heyecanını paylaştı!
Beste Kökdemir ilk bebek heyecanını paylaştı!
Akaryakıt istasyonundaki cinayette 5 tutuklama
Akaryakıt istasyonundaki cinayette 5 tutuklama