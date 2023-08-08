Antalya EXPO da satışa çıkarıldı. Sonra zamlar ek vergiler nereden çıktı şaşırıyorlar

1 milyar 720 milyon liralık yatırımla oluşturulan EXPO alanı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, toplam 1 milyon 64 bin 287 metrekarelik alan parsellere ayrılarak satışa çıkarıldı.

Antalya EXPO da satışa çıkarıldı. Sonra zamlar ek vergiler nereden çıktı şaşırıyorlar

Antalya'nın Aksu ilçesinde 121 dekarlık arazide, 1 milyar 720 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen ve resmi açılışı 23 Nisan 2016’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yapılan EXPO 2016 Antalya Ajansı’nı ve organizasyonunu, Tarım ve Orman Bakanlığı yönetiyordu.

Alanın uzun bir süre atıl vaziyette bırakılmasına karşı STK'lar alanı faal hale getirmek adına birçok girişimde bulundu, ancak başarılı olunamadı. Çürümeye terkedilen toplam 1 milyon 64 bin 287 metrekarelik EXPO Alanı parsellere ayrılarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarıldı.

İşte Özelleştirme İdaresi'nin satışa çıkardığı parseller:

Antalya'nın Aksu ilçesi Solak Mahallesi 13202 ada 166 parseldeki 32 bin 894 metrekarelik taşınmaz, (Antalya EXPO Alanı)

Antalya'nın Aksu ilçesi Solak Mahallesi 13203 ada 67 parseldeki 1 milyon 7 bin metrekarelik taşınmaz, (Antalya EXPO Alanı)

Antalya'nın Aksu ilçesi Solak Mahallesi 13203 ada 68 parseldeki 3 bin 675 metrekarelik taşınmaz, (Antalya EXPO Alanı)

Antalya'nın Aksu ilçesi Solak Mahallesi 13203 ada 69 parseldeki 16 bin 142 metrekarelik taşınmaz, (Antalya EXPO Alanı)

Antalya'nın Aksu ilçesi Solak Mahallesi 13203 ada 70 parseldeki 34 bin 576 metrekarelik taşınmaz, (Antalya EXPO Alanı)

Öne Çıkanlar
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
Son Haberler
Marmaray’da trenin önüne atladı. Panik dolu anlar kamerada Güncel
Marmaray’da trenin önüne atladı. Panik dolu anlar kamerada
Yolcu otobüsünün ikram dolabından 12 kilo uyuşturucu çıktı Güncel
Yolcu otobüsünün ikram dolabından 12 kilo uyuşturucu çıktı
Polonya, Belarus sınırına asker yığıyor Dünya
Polonya, Belarus sınırına asker yığıyor
Kahramanmaraş'ta kömür işletmesinde hortum Güncel
Kahramanmaraş'ta kömür işletmesinde hortum
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor mu? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yüzük mü taktı? Keşfet
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor mu? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yüzük mü taktı?
Asena'nın acı günü Magazin
Asena'nın acı günü
Chelsea'de flaş Ziyech gelişmesi. Forma numarası verilmedi Spor
Chelsea'de flaş Ziyech gelişmesi. Forma numarası verilmedi