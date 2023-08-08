Antalya EXPO da satışa çıkarıldı. Sonra zamlar ek vergiler nereden çıktı şaşırıyorlar

Antalya'nın Aksu ilçesinde 121 dekarlık arazide, 1 milyar 720 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen ve resmi açılışı 23 Nisan 2016’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yapılan EXPO 2016 Antalya Ajansı’nı ve organizasyonunu, Tarım ve Orman Bakanlığı yönetiyordu.

Alanın uzun bir süre atıl vaziyette bırakılmasına karşı STK'lar alanı faal hale getirmek adına birçok girişimde bulundu, ancak başarılı olunamadı. Çürümeye terkedilen toplam 1 milyon 64 bin 287 metrekarelik EXPO Alanı parsellere ayrılarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarıldı.

İşte Özelleştirme İdaresi'nin satışa çıkardığı parseller:

Antalya'nın Aksu ilçesi Solak Mahallesi 13202 ada 166 parseldeki 32 bin 894 metrekarelik taşınmaz, (Antalya EXPO Alanı)

Antalya'nın Aksu ilçesi Solak Mahallesi 13203 ada 67 parseldeki 1 milyon 7 bin metrekarelik taşınmaz, (Antalya EXPO Alanı)

Antalya'nın Aksu ilçesi Solak Mahallesi 13203 ada 68 parseldeki 3 bin 675 metrekarelik taşınmaz, (Antalya EXPO Alanı)

Antalya'nın Aksu ilçesi Solak Mahallesi 13203 ada 69 parseldeki 16 bin 142 metrekarelik taşınmaz, (Antalya EXPO Alanı)

Antalya'nın Aksu ilçesi Solak Mahallesi 13203 ada 70 parseldeki 34 bin 576 metrekarelik taşınmaz, (Antalya EXPO Alanı)