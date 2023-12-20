Antalya ile Kasımpaşa sessiz kaldı

Kaynak: DHA
Antalya ile Kasımpaşa sessiz kaldı
Alt sıralardan kurtulmak isteyen Antalyaspor evinde Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.

Antalyaspor; Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi: 0-0.


MAÇTAN DAKİKALAR...
3'üncü dakikada Antalyaspor'da Jehezkel'in pasında sol çaprazda topu alan Bytyqi'nin vuruşu yakın kale direğinin dibinden auta çıktı.
16'ncı dakikada sol kanattan Güray Vural'ın altıpas içerisine ortasına Assombalonga'nın yatarak vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
51'inci dakikada Yasin Özcan'ın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Fall'ın vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.
56'ncı dakikada sol kanattan Hajrodinovic'in altıpas içerisine yaptığı ortaya Omeruo'nun kafasıyla yaptığı vuruşu kaleci Ataberk Dadakdeniz son anda kornere çeldi.
75'inci dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında ceza alanı yayı içerisinden Aytaç Kara'nın sert şutunu kaleci kornere çeldi.
87'nci dakikada Van de Streek'in derinlemesine pasında ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Ege Bilsel'in vuruşunu kaleci yatarak kontrol etti.

Antalyaspor - Kasımpaşa: 0-0
STAT: Corendon Airlines Park Antalya
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Selahattin Altay, Murat Altan
ANTALYASPOR: Ataberk Dadakdeniz - Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 79 Ege Bilsel), Veysel Sarı (Dk. 60 Bahadır Öztürk), Ömer Toprak, Güray Vural, Saric, Kaluzinski, Jehezkel (Dk. 69 Larsson), Safuri (Dk. 79 Van de Streek), Bytyqi (Dk. 70 Bünyamin Balcı), Assombalonga
KASIMPAŞA: Gianniotis - Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan (Dk. 71 Ngoy), Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Nuno Da Costa (Dk. 90+2 Gomis)
SARI KARTLAR: Assombalonga, Güray Vural (Antalyaspor) - Sadık Çiftpınar, Fall (Kasımpaşa)

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